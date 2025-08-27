День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 20:02

В США вышли с честным заявлением о спонсировании Санду

Экс-глава USAID Пауэр призналась в финансировании Санду

Президент Молдавии Майя Санду Президент Молдавии Майя Санду Фото: IMAGO/ARCHEOPIX/Global Look Press

Бывший руководитель USAID Саманта Пауэр рассказала пранкерам Вовану и Лексусу, что США финансировали президента Молдавии Майю Санду и ее правительство. При этом она выразила обеспокоенность политикой американского президента Дональда Трампа, отрывок приводится в Telegram-канале блогеров.

Десятки миллионов долларов — эти деньги были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине, — пояснила Пауэр.

Ранее представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Санду и ее западные партнеры раскачивают ситуацию внутри Молдавии за счет процесса над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Запад уже давно попирает демократические нормы, констатировала дипломат.

Тем временем военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец указал, что Молдавия может усилить давление на российских миротворцев в Приднестровье на фоне планов НАТО по ее милитаризации. Мишенью для провокаций могут стать в том числе склады для артиллерийских боеприпасов в Колбасне, которые считаются крупнейшими в Европе. По его словам, при детонации вооружения последствия на себе ощутят даже жители Австралии.

Вован и Лексус
США
Молдавия
Майя Санду
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В деле о подрывах «Северных потоков» «засветились» украинские спецслужбы
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче Кубка России
Стало известно, что может повлиять на развитие аритмии
Хуситы нанесли мощный ракетный удар по аэропорту в Тель-Авиве
Женщина залезла на незнакомца во время романтического ужина с женой
Моди забанил Трампа, едет к Си. Пошлины США толкают Дели в объятия РФ и КНР
Пугачева, Хаматова, Белый: дети кого из звезд не пойдут в школу 1 сентября
«От Наполеона до Гитлера»: в ЕС напомнили о суровых уроках войн против РФ
Названо количество пострадавших в массовом ДТП в Москве
Совету ЕС впервые предъявили иск за антироссийские санкции
С таежным привкусом: рецепт хреновины с клюквой и можжевельником
В Германии открыли крупнейший в Европе завод по производству боеприпасов
Дроны ВСУ сбили на фоне воздушной тревоги в Липецкой области
Появился первый кадр со съемок фильма с Джудом Лоу в роли Путина
Увеличилось число погибших при стрельбе в американской школе
Киев уличили в сокрытии провалов ВСУ в Харьковской области
ФССП подала иск к Ходорковскому и Лебедеву
В США вышли с честным заявлением о спонсировании Санду
Колкий ответ Захаровой ЕС, богатства генерала, «отмена» Шнурова: что дальше
Экономист объяснил сокращения в Rutube реинжинирингом бизнес-процессов
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.