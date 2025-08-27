В США вышли с честным заявлением о спонсировании Санду Экс-глава USAID Пауэр призналась в финансировании Санду

Бывший руководитель USAID Саманта Пауэр рассказала пранкерам Вовану и Лексусу, что США финансировали президента Молдавии Майю Санду и ее правительство. При этом она выразила обеспокоенность политикой американского президента Дональда Трампа, отрывок приводится в Telegram-канале блогеров.

Десятки миллионов долларов — эти деньги были направлены в Молдавию вдолгую, на больший срок, чем на Украине, — пояснила Пауэр.

Ранее представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Санду и ее западные партнеры раскачивают ситуацию внутри Молдавии за счет процесса над главой Гагаузии Евгенией Гуцул. Запад уже давно попирает демократические нормы, констатировала дипломат.

Тем временем военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец указал, что Молдавия может усилить давление на российских миротворцев в Приднестровье на фоне планов НАТО по ее милитаризации. Мишенью для провокаций могут стать в том числе склады для артиллерийских боеприпасов в Колбасне, которые считаются крупнейшими в Европе. По его словам, при детонации вооружения последствия на себе ощутят даже жители Австралии.