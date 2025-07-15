НАТО уличили в попытке надавить на российских миротворцев в Приднестровье Военэксперт Баранец: Молдавия усилит давление на миротворцев РФ в Приднестровье

Молдавия может усилить давление на российских миротворцев в Приднестровье на фоне планов НАТО по ее милитаризации, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Он отметил, что в отношении группировки РФ в регионе могут быть совершены любые провокации.

Такое уже случалось, когда нападали на бойцов нашей оперативной группы. Много раз Молдавия перекрывала воздушное пространство, когда нам надо было доставить провиант или еще что-нибудь. Давление на Приднестровье и на нашу группировку уже есть, — подчеркнул эксперт.

Баранец также напомнил, что на территории Приднестровья расположены военные объекты, которые также могут стать мишенью для провокаций. Речь идет о складах для артиллерийских боеприпасов в городе Колбасна, которые считаются крупнейшими в Европе.

Если взорвется этот арсенал, то в Австралии подстаканники будут дрожать, а на месте взрыва образуется воронка размером в два стадиона. Украина пыталась пронюхать, а можно ли хоть какие-то боеприпасы, снаряды использовать для своих нужд. Но их состояние убогое, ржавое, нетехнологичное. И это признано даже молдаванами, — заметил обозреватель.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что НАТО старается ускорить милитаризацию Молдавии. По задумке Альянса, впоследствии эта страна станет удобным плацдармом для борьбы с РФ. С этой целью на территории республики уже реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов.