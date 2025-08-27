День знаний — 2025
Захарова сделала неприятное для Лондона заявление по Украине

Захарова: Лондону претит перспектива урегулирования на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Перспектива разрешения кризисной ситуации на Украине претит Лондону, являющемуся по факту одним из основных сторонников продолжения боевых действий, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередные антироссийские санкции, затронувшие также киргизских физических и юридических лиц. Дипломат сочла британские ограничения средством подрыва усилий по поиску взаимоприемлемых развязок на украинском треке.

Перспектива урегулирования явно претит Лондону — де-факто одному из главных сторонников продолжения боевых действий и подстрекателей марионеточного киевского режима к деструктивной активности, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в настоящее время Великобритания переживает демографические потрясения, сопоставимые по масштабам с началом XIX века. Все это сочетается с культурными, этническими и политическими изменениями.

До этого госсекретарь США Марко Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Италии, Польши, Украины, Финляндии, Франции и ФРГ. В беседе также участвовала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

