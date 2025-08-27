День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:06

Мужчина столкнулся с нетипичным симптомом и оказался болен раком

Daily Mail: у мужчины нашли рак после симптомов, схожих с расстройством желудка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Великобритании, 60-летний Тим Блэкберн, столкнулся с онкологией после появления симптомов, напоминающих расстройство желудка, передает Daily Mail. В декабре 2022 года он почувствовал усталость и проблемы с ЖКТ.

Я себя ощущал так, будто у меня похмелье, и к врачам обратился только после убеждений моей семьи, — цитирует слова мужчины издание.

После медицинского обследования у мужчины была выявлена почечная недостаточность. Дальнейшие исследования обнаружили у него редкую форму рака крови — миеломную болезнь.

После девяти месяцев интенсивной химиотерапии и успешной трансплантации стволовых клеток, рак у Блэкберна перешел в стадию ремиссии.

Ранее у 63-летнего жителя Шотландии Стива Тернбулла появились странные симптомы: его преследовал запах сахарной ваты, а вид и запах любимого блюда вызывали отвращение и тошноту. Мужчина обратился к врачу, и после обследования у него обнаружили опухоль головного мозга.

онкология
Великобритания
симптомы
пациенты
