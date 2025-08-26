Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 02:21

Рубио обсудил с главами ЕС прогресс по завершению конфликта на Украине

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса в ходе телефонного разговора с главами МИД Великобритании, Италии, Польши, Украины, Финляндии, Франции и ФРГ, сообщила пресс-служба Госдепартамента. В беседе также участвовала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

По данным ведомства, стороны договорились продолжить сотрудничество в рамках дипломатических усилий по разрешению кризиса на Украине. Другие подробности о повестке разговора не раскрываются.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность временного отстранения от переговорного процесса по Украине как способ предоставить России пространство для самостоятельного урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению эксперта, Вашингтон не беспокоит конкретный способ решения вопроса — будь то военные действия или дипломатические методы.

Также политолог Малек Дудаков заявил, что США не намерены отстраняться от конфликта на Украине и будут искать пути его разрешения, чтобы укрепить свои позиции на других международных площадках. Одним из сценариев может быть самоустранение США, но это не оптимальный вариант, так как Трамп стремится к успеху на украинском направлении.

