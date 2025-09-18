Лавров раскрыл, как относится к новому пакету санкций против России Лавров заявил, что не видит проблем в новом пакете санкций против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не испытывает беспокойства из-за введения новых антироссийских санкций. В интервью программе «Большая игра» на Первом канале он отметил, что не видит в этом проблемы.

Я не вижу, честно говоря, каких-то проблем с тем, что против России могут быть применены санкции, — поделился Лавров.

Ранее министр сообщал, что спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф придерживается мнения о необходимости поиска баланса интересов в отношениях с Россией. Глава МИД РФ вспомнил о нем в противовес тому, что министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские делегации разработать совместные санкции против России, выразив уверенность в необходимости наказания и в своих полномочиях.

До этого Лавров заявил, что Киев препятствует усилиям США по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что в Вашингтоне понимают необходимость решения кризиса через устранение его первопричин, но украинские власти активно саботируют эту стратегию американской администрации.