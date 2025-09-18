Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 15:48

Лавров рассказал о позиции Уиткоффа по отношению к России

Лавров: Уиткофф ищет баланс интересов с Россией, а не конфронтацию

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стив Уиткофф придерживается мнения о необходимости поиска баланса интересов в отношениях с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале. Он напомнил, что министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские делегации разработать совместные санкции против России, выразив уверенность в необходимости наказания.

Да, министр финансов США, наверное, важная фигура, но и вице-президент, и государственный секретарь, специальные представители, хотя специальные представители бывают разные. Вот есть Стив Уиткофф, который однозначно нацелен на поиск баланса интересов, — прокомментировал Лавров.

Ранее Лавров сообщил, что после саммита на Аляске президент США Дональд Трамп изменил позицию, заговорив о долгосрочном урегулировании конфликта на Украине вместо ультиматума о перемирии. По его словам, США продолжают придерживаться этой линии.

До этого Лавров также заявил, что США понимают, что цель ситуации на Украине связана не с территориальными амбициями, а с защитой людей, у которых отняли права.

