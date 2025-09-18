Экономист предложил способ поддержать экономику Дальнего Востока

Токаревский маяк во Владивостоке, один из старейших маяков на Дальнем Востоке России

Возрождение круизов по Дальнему Востоку может стать точкой роста для региона, заявил экономист Вадим Жуков. По его словам, которые передает «ФедералПресс», проект привлечет десятки тысяч туристов.

До пандемии Владивосток ежегодно принимал до 30 иностранных круизных судов, часть из которых заходила на Сахалин и Камчатку. Теперь предстоит возродить традицию, но уже с российским флотом, — заявил он.

В 2026 году запускается масштабный туристический маршрут «Круиз трех морей», который должен восстановить регулярное морское сообщение между Владивостоком, Сахалином, Курильскими островами и Камчаткой. По оценкам экспертов, возобновление этого маршрута поможет привлечь как минимум 50 тысяч туристов в год, что существенно поддержит экономику прибрежных регионов.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что в России стоит заняться разработкой программы по предоставлению бесплатных билетов на Дальний Восток. Он назвал достойной внимания такую практику для развития внутреннего туризма.