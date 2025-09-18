Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 15:52

Экономист предложил способ поддержать экономику Дальнего Востока

Экономист Жуков: круизы поддержат экономику Дальнего Востока

Токаревский маяк во Владивостоке, один из старейших маяков на Дальнем Востоке России Токаревский маяк во Владивостоке, один из старейших маяков на Дальнем Востоке России Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Возрождение круизов по Дальнему Востоку может стать точкой роста для региона, заявил экономист Вадим Жуков. По его словам, которые передает «ФедералПресс», проект привлечет десятки тысяч туристов.

До пандемии Владивосток ежегодно принимал до 30 иностранных круизных судов, часть из которых заходила на Сахалин и Камчатку. Теперь предстоит возродить традицию, но уже с российским флотом, — заявил он.

В 2026 году запускается масштабный туристический маршрут «Круиз трех морей», который должен восстановить регулярное морское сообщение между Владивостоком, Сахалином, Курильскими островами и Камчаткой. По оценкам экспертов, возобновление этого маршрута поможет привлечь как минимум 50 тысяч туристов в год, что существенно поддержит экономику прибрежных регионов.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что в России стоит заняться разработкой программы по предоставлению бесплатных билетов на Дальний Восток. Он назвал достойной внимания такую практику для развития внутреннего туризма.

Россия
круизы
Дальний Восток
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.