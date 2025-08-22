Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Госдуме предложили раздавать россиянам бесплатные билеты в один регион

Депутат Валуев предложил выдавать в России бесплатные билеты на Дальний Восток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России стоит заняться разработкой программы по предоставлению бесплатных билетов на Дальний Восток по аналогии с таиландской инициативой, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Николай Валуев. Парламентарий назвал достойной внимания такую практику для развития внутреннего туризма.

Это достойно подражания. Вполне возможно, что это необходимо будет сделать в будущем конкретные регионы — туда, где необходимо больше туристов. Например, Дальний Восток, — заявил депутат.

Идея принадлежит министерству туризма Таиланда, где планируют с сентября по ноябрь предоставлять иностранным туристам бесплатные перелеты по стране. В программе будут участвовать шесть местных авиакомпаний. Каждый путешественник, приобретший международный билет в Таиланд, сможет получить один бесплатный рейс туда-обратно внутри страны с включенным провозом багажа до 20 килограммов.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян говорил, что в сентябре 2025 года авиабилеты по курортным направлениям могут стать дешевле из-за снижения спроса. При этом перелеты в некоторые крупные российские города могут, напротив, подорожать.

