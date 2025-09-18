Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 15:36

Командующего ВСУ заблокировали в Facebook

Командующий ВСУ Бровди сообщил, что его заблокировали в Facebook на месяц

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что получил месячную блокировку в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) в своем Telegram-канале. Офицер с позывным Мадяр не уточняет конкретных причин применения санкций со стороны администрации платформы. На своей странице военачальник публиковал отчеты о результатах боевой работы беспилотных систем, включая удары по объектам нефтеперерабатывающей промышленности.

Ранее в Сети заметили, что под постами офиса президента Украины Владимира Зеленского в Facebook массово ставят отметки «нравится» пользователи с азиатскими именами. Предположительно, речь может идти об активности ботов.

До этого по решению национального центра управления электронными коммуникационными сетями Украины на территории страны оказались заблокированы свыше 10 сайтов из Венгрии, Греции, Румынии и Молдавии. Согласно указу, размещенному на сайте Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, доступ к сайтам закрыли после обращения СБУ.

ВСУ
блокировки
офицеры
социальные сети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.