Командующего ВСУ заблокировали в Facebook Командующий ВСУ Бровди сообщил, что его заблокировали в Facebook на месяц

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди сообщил, что получил месячную блокировку в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) в своем Telegram-канале. Офицер с позывным Мадяр не уточняет конкретных причин применения санкций со стороны администрации платформы. На своей странице военачальник публиковал отчеты о результатах боевой работы беспилотных систем, включая удары по объектам нефтеперерабатывающей промышленности.

Ранее в Сети заметили, что под постами офиса президента Украины Владимира Зеленского в Facebook массово ставят отметки «нравится» пользователи с азиатскими именами. Предположительно, речь может идти об активности ботов.

До этого по решению национального центра управления электронными коммуникационными сетями Украины на территории страны оказались заблокированы свыше 10 сайтов из Венгрии, Греции, Румынии и Молдавии. Согласно указу, размещенному на сайте Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, доступ к сайтам закрыли после обращения СБУ.