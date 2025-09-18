Разворот Украины в сторону России является вполне реальным сценарием, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Он считает, что это может произойти после разочарования Киева в Европе.

Я считаю вполне реальным сценарий, при котором Украина <…> развернется в сторону возобновления отношений с РФ, — написал Дубинский.

Ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил, что жители Львова устали от давления и вновь начали массово использовать русский язык в повседневном общении. Он считает, что это является формой сопротивления против политики националистов и возвращением к культурной идентичности.

До этого депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук заявил, что Львов, который традиционно считался одним из самых украиноязычных населенных пунктов страны, начал постепенно русифицироваться. По его словам, властям нужно вовремя обеспокоиться этим фактом.

Депутат Рады Артем Дмитрук ранее заявлял, что не менее 80% украинцев выступают за завершение конфликта. По его мнению, президент страны Владимир Зеленский удерживается у власти в основном благодаря отправке недовольных в зону боевых действий и за счет политических убийств.