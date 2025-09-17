Офис Зеленского заподозрили в подготовке к выборам «Страна.ua»: власти Украины активно готовятся к выборам

Украинские власти активно готовятся к выборам, сообщило местное издание «Страна.ua» со ссылкой на источники. По данным информаторов, на это указывают многие действия офиса президента Владимира Зеленского.

Многие действия Банковой (улица, где расположен офис главы Украины. — NEWS.ru) действительно напоминают предвыборную логику, — поделился неназванный депутат от правящей партии «Слуга народа» с изданием.

Другой источник в политических кругах также назвал признаки, которые показывают на подготовку к выборам. По его словам, в бюджете на следующий год расходов на социальную сферу многократно больше, чем на оборону.

При этом в ноябре 2023 года все депутатские фракции Верховной рады Украины подписали декларацию, которая исключает проведение любых выборов. Ограничение снимут не раньше чем через полгода после завершения действия военного положения.

Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что власти Украины планируют достичь временного перемирия с Россией для проведения выборов главы государства. По его словам, Зеленский понимает, что у него нет шансов в парламентских выборах.