05 ноября 2025 в 11:17

Новый «хозяин» Нью-Йорка появился на обложке NYP с серпом и молотом

Зохран Мамдани Зохран Мамдани Фото: IMAGO/Global Look Press

Американская газета New York Post в соцсети X показала обложку от 5 ноября с победившим на выборах мэра Нью-Йорка социалистом Зохраном Мамдани. На снимке политик изображен на фоне городских небоскребов с символами советской эпохи — серпом и молотом.

На обложке Мамдани позирует в красном костюме с белой рубашкой и черным галстуком. За его спиной красуется панорама Манхэттена, над которой пролетают красные звезды, а в руках у Мамдани нарисованы серп и молот. Стилизованная надпись «On your Marx, get set, Zo!» объединяет имя Зохрана Мамдани, фамилию Карла Маркса и известную спортивную фразу «На старт, внимание, марш».

Обложка на завтра: Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка 2025 года, — говорится в публикации.

Ранее социалист-мусульманин Зохран Мамдани пообещал, что в случае избрания мэром Нью-Йорка он приложит все усилия для искоренения коррупции и противодействия политике президента США Дональда Трампа и его сторонников. Он также сказал, что нужно устранить условия, позволившие главе Белого дома аккумулировать власть. Кроме того, Мамдани назвал Трампа деспотом.

