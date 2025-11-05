Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 11:16

Ученые предупредили о мощных вспышках на Солнце

Ученые Сибирского отделения РАН ожидают новой вспышечной активности на Солнце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

На Солнце 5 ноября снова ожидается высокая и очень высокая вспышечная активность, заявили ученые из лаборатории солнечной астрономии, входящей в состав Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН. Геомагнитная обстановка будет лишь слабо возмущенной, а риски для Земли определены как «ограниченные».

Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — слабо возмущенная. Вспышечная активность — в диапазоне от высокой до очень высокой, — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки, которые делятся на классы (А, В, С, М и Х), могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы. При достижении Земли эти облака плазмы способны провоцировать магнитные бури, хотя в данном случае опасность минимальна.

Ранее в пресс-службе Московского планетария сообщили, что жители России в ночь на 6 ноября увидят одно из наиболее загадочных и живописных астрономических событий года — суперлуние охотника. Специалисты уточнили, что максимальное сближение Луны с Землей произойдет в 16:20 по московскому времени.

солнце
ученые
вспышки
магнитные бури
