05 ноября 2025 в 11:23

Российский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов

Росавиация: аэропорт Ярославля возобновил прием и отправку самолетов

Фото: Олег Смыслов/ РИА Новости

Аэропорт Ярославль Туношна возобновил прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов.

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Вылет и прилет авиалайнеров заблокировали утром в среду, 5 ноября. Ограничения обозначались как временные. Других подробностей в Росавиации не привели. Сам аэропорт ситуацию не комментировал.

Ранее стало известно, что аэропорт Самары Курумоч временно не принимал и не выпускал самолеты. Кореняко сообщал об ограничениях утром, 5 ноября. Решение было принято в связи с обеспечением безопасности.

В пензенском аэропорту в ночь с 4 на 5 ноября также ввели временные ограничения на вылет и прилет воздушных судов. Гавань приостановила прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности рейсов.

В Нижнем Новгороде 4 ноября аэропорт временно приостанавливал вылет и прилет авиалайнеров. Кореняко сообщал, что ограничения на прием и отправку воздушных судов также вводили ради обеспечения безопасности полетов.

