04 ноября 2025 в 10:36

В российском городе снова начали летать самолеты

Росавиация объявила о снятии ограничений на полеты в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил работу после снятия временных ограничений, заявил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Он уточнил, что ограничения на прием и отправку воздушных судов были введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Нижний Новгород (Чкалов). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — отметил представитель ведомства.

Ранее аэропорт Тамбова возобновил полноценную работу после отмены всех ограничений на прием и отправку воздушных судов. По словам Кореняко, введенные ограничительные меры были направлены на обеспечение безопасности полетов. Аэропорт Тамбова приостанавливал работу в ночь на 4 ноября вместе с воздушными гаванями Саратова и Пензы.

Позднее аналогичные ограничения ввели крупнейшие аэропорты Приволжья — Казань и Уфа. Мера затрагивала как прием, так и отправку самолетов и преследовала цель обеспечения безопасности пассажирских авиаперевозок.

Также временные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. Это также связывалось с необходимостью гарантировать безопасность полетов.

