18 сентября 2025 в 15:46

Стало известно, почему в мире активно растет число аллергиков

Иммунолог Болибок: из-за загрязнения воздуха аллергиков становится все больше

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Загрязнение воздуха и современный образ жизни приводят к росту числа людей с аллергией и аутоиммунными болезнями, заявил LIFE.ru иммунолог Владимир Болибок. Среди негативных факторов хронический стресс, дефицит витамина D и генетическая предрасположенность.

Химические вещества и пищевые добавки нарушают работу иммунной системы. «Западная» диета с обилием обработанных продуктов и сахара вредит микробиому кишечника. Излишняя гигиена в детстве, по знаменитой «гигиенической гипотезе», не дает иммунитету научиться правильно отличать врагов от друзей, — пояснил Болибок.

По его словам, рост числа аллергиков также связан с большей информированностью — теперь медики способны распознавать заболевания, которые до этого оставались незамеченными. Несмотря на совершенствование диагностических методов, увеличение числа пациентов с аллергией — серьезный вызов для сферы здравоохранения, заключил врач.

Ранее педиатр Анна Смирнова заявила, что аллергия, в отличие от ОРВИ, не вызывает боли в мышцах и слабость. Более того, такая острая реакция организма редко сопровождается головной болью, характерной для простуды.

иммунологи
аллергия
заболевания
экология
