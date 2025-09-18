Стало известно, почему в мире активно растет число аллергиков Иммунолог Болибок: из-за загрязнения воздуха аллергиков становится все больше

Загрязнение воздуха и современный образ жизни приводят к росту числа людей с аллергией и аутоиммунными болезнями, заявил LIFE.ru иммунолог Владимир Болибок. Среди негативных факторов хронический стресс, дефицит витамина D и генетическая предрасположенность.

Химические вещества и пищевые добавки нарушают работу иммунной системы. «Западная» диета с обилием обработанных продуктов и сахара вредит микробиому кишечника. Излишняя гигиена в детстве, по знаменитой «гигиенической гипотезе», не дает иммунитету научиться правильно отличать врагов от друзей, — пояснил Болибок.

По его словам, рост числа аллергиков также связан с большей информированностью — теперь медики способны распознавать заболевания, которые до этого оставались незамеченными. Несмотря на совершенствование диагностических методов, увеличение числа пациентов с аллергией — серьезный вызов для сферы здравоохранения, заключил врач.

