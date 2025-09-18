Посол раскрыл, как было повреждено здание Британского совета в Киеве Посол Келин: здание Британского совета в Киеве повредили непреднамеренно

Здание Британского совета в Киеве было повреждено непреднамеренно, сообщил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC. Он назвал случившееся сопутствующим ущербом при поражении военного объекта.

Это была очень неудачная ситуация. Правда в том, что прямо через улицу от Британского совета располагалось крупное украинское военное предприятие. Оно было целью, а то, что случилось с Британским советом, — это просто сопутствующий ущерб, — пояснил Келин.

Ранее Министерство юстиции РФ признало деятельность британской организации The British Council (Британский совет), нежелательной на территории России. Организация внесена в соответствующий перечень. Формально представительство Британского совета было закрыто в 2018 году, однако организация продолжала работу в формате культурного отдела посольства Великобритании в Москве. В российском надзорном ведомстве считают, что его сотрудники под видом благотворительности и культурных обменов занимались созданием сети агентов влияния внутри России.