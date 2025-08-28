День знаний — 2025
28 августа 2025 в 02:49

Израиль атаковал штаб сирийских войск под Дамаском

Sham TV: Израиль нанес удар по штабу сирийских войск под Дамаском

ЦАХАЛ ЦАХАЛ Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Истребители израильских ВВС атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска, сообщил телеканал Sham TV. По данным журналистов, самолеты противника выпустили по меньшей мере шесть ракет по наземным целям.

Также ЦАХАЛ нанесла удар по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска. В СМИ не раскрываются последствия операции.

Ранее представитель армии Эффи Дефрин заявил, что израильские силы вторглись в город Газа и заняли позиции на его подступах. По его словам, операция стартовала 20 августа. Военные планируют нарастить давление на ХАМАС и ликвидировать членов движения, подчеркнул он. Газа считается одним из ключевых центров противника, добавил представитель ЦАХАЛ.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед окончательным утверждением планов наступления на Газу издал новое распоряжение для армии. Согласно решению главы правительства, сроки операции по уничтожению ХАМАС будут сокращены.

Кроме того, власти Израиля утвердили военный план по уничтожению членов движения ХАМАС в секторе Газа, заявил глава Министерства обороны страны Исраэль Кац. В соответствии с планом операция будет включать интенсивные артобстрелы, эвакуацию жителей и наземное наступление, подчеркнул он.

атаки
Дамаск
Сирия
Израиль
