28 августа 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 августа, без полыни

Пыльца 28 августа: прогноз в Москве Пыльца 28 августа: прогноз в Москве Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какой прогнозируется в Москве и окрестностях уровень пыльцы? Ее букет в воздухе продолжает испытывать на прочность иммунитет аллергиков. Исчезновение одного аллергена с лихвой компенсируется активностью других.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Сегодня в столице стало немного теплее: воздух прогреется до +18 градусов. Будет облачно с прояснениями, а вечером ожидается ясная погода. Влажный воздух способствует распространению плесневых грибков, о чем стоит помнить.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 28 августа

Хорошая новость для части аллергиков — пыльца полыни наконец-то пропала из атмосферы. Ее уровень сегодня — околонулевой. Активность злаков, присутствовавших в атмосфере столицы все лето, также минимальна.

А вот уровень пыльцы амброзии сейчас высокий, в диапазоне от 100 единиц на кубометр до 1000. Если симптомы поллиноза у вас появляются именно из-за этой сорной травы, то будьте особенно внимательны. Держите под рукой антигистаминные препараты.

Плесневые грибки, кладоспориум и альтернария также не сдают позиций: из-за влажной и холодной погоды, установившейся в конце лета, их по-прежнему очень много. Будьте осторожны, особенно если болеете астмой.

Таким образом, исчезновение пыльцы полыни — слабое утешение на фоне атаки амброзии и тотального доминирования спор плесени. Аллергикам рекомендуем соблюдать все меры предосторожности: носить маску на улице, проводить влажную уборку дома и следовать указаниям лечащего врача.

полынь
пыльца
аллергия
аллергены
злаки
здоровье
погода
Москва
прогнозы
Анастасия Фомина
А. Фомина
