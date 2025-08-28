SHOT узнал, что под Волгоградом вспыхнул пожар на фоне атаки ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками город Петров Вал в Волгоградской области, жители заявили о пожаре в одном из районов. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

Как рассказал SHOT, громкий хлопок был слышен в начале третьего ночи, до этого в разных населенных пунктах Камышинского района слышали звуки пролета БПЛА. Подробностей инцидента не поступало.

Ранее четыре мирных жителя, включая ребенка, получили ранения в результате обстрела ВСУ Донецкой Народной Республики. Инциденты произошли в разных населенных пунктах в течение пятницы, 22 августа.

Также SHOT передавал, что над Севастополем прогремели взрывы, в городе была объявлена воздушная тревога, работала ПВО. Жители рассказали SHOT, что около 23 часов прозвучало несколько громких хлопков в стороне Камышовой бухты. Минобороны России и местные власти не комментировали информацию.

В ночь на 27 августа средства ПВО сбили 26 украинских беспилотников в российских регионах. Больше всего дронов нейтрализовали в Ростовской области — 15. Также БПЛА уничтожили в Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областях.