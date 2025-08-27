Посеяла в августе — весной сад в алых шарах! Секрет красивого цветения

Посадка глоксинии в сентябре — это мой проверенный секрет роскошного цветения будущей весной и летом. Именно в это время клубень просыпается после периода покоя и готов накапливать силы для будущего буйства красок. Такой подход позволяет получить особенно крепкие растения с многочисленными цветоносами.

Достаю клубень из старого горшка, аккуратно очищаю от остатков почвы и внимательно осматриваю. Все подгнившие или сухие участки обязательно удаляю острым ножом, а срезы присыпаю толченым древесным углем. Беру новый горшок, чуть больше предыдущего, на дно укладываю слой дренажа из керамзита. Готовлю рыхлый питательный грунт на основе торфа с добавлением перлита. Насыпаю землю в горшок, размещаю клубень углублением вверх и присыпаю так, чтобы его верхняя часть немного выступала над поверхностью. Поливаю очень умеренно по краю горшка, чтобы вода не попала в центр клубня. Ставлю горшок в светлое место без прямых солнечных лучей и жду, когда глоксиния тронется в рост, чтобы начать регулярный полив и подкормки.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.