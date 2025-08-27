День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 06:35

Посеяла в августе — весной сад в алых шарах! Секрет красивого цветения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Посадка глоксинии в сентябре — это мой проверенный секрет роскошного цветения будущей весной и летом. Именно в это время клубень просыпается после периода покоя и готов накапливать силы для будущего буйства красок. Такой подход позволяет получить особенно крепкие растения с многочисленными цветоносами.

Достаю клубень из старого горшка, аккуратно очищаю от остатков почвы и внимательно осматриваю. Все подгнившие или сухие участки обязательно удаляю острым ножом, а срезы присыпаю толченым древесным углем. Беру новый горшок, чуть больше предыдущего, на дно укладываю слой дренажа из керамзита. Готовлю рыхлый питательный грунт на основе торфа с добавлением перлита. Насыпаю землю в горшок, размещаю клубень углублением вверх и присыпаю так, чтобы его верхняя часть немного выступала над поверхностью. Поливаю очень умеренно по краю горшка, чтобы вода не попала в центр клубня. Ставлю горшок в светлое место без прямых солнечных лучей и жду, когда глоксиния тронется в рост, чтобы начать регулярный полив и подкормки.

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
дачники
садоводы
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительницу Забайкалья приговорили к пяти годам колонии
Стало известно, сколько человек могли осуществить диверсии на «Севпотоках»
В Австрии усилили охрану гендиректора МАГАТЭ Гросси из-за угроз Ирана
ВСУ в «клещах» и мощный удар Су-25: успехи ВС РФ к утру 27 августа
У генерала Кузнецова нашли необычную недвижимость на полмиллиарда рублей
Росавиация сделала объявление по поводу одного из аэропортов
На Сахалине началась эвакуация из-за подтопления
Диетические оладьи из кабачков: готовим без муки для легкого ужина
Кондитер рассказал, как правильно выбрать шоколад для растапливания
Выяснилась роль арестованного украинца в подрыве «Северных потоков»
Мужчины смогли отправить в нокаут террориста в «Кркоусе»
Двум категориям россиян повысят пенсии в 2026 году
Врач рассказала, как правильно выбрать растительное масло
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 августа
Педиатр раскрыла, как наладить режим школьников после каникул
Трамп упрекнул Украину в стремлении одолеть того, «кто в 15 раз больше» нее
Против экс-замминистра обороны Иванова возбудили еще одно дело
Москвичам объяснили, что грозит за парковку на газонах
Родители подали иск на создателей нейросети из-за самоубийства сына
Уиткофф озвучил важное желание Путина
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.