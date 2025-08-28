«Будет продолжение»: названы главные признаки удачного свидания

Признаком удачного свидания является переход на личные темы и юмор, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, важно ощущать взаимную вовлеченность в разговор.

На свидании общая энергия бьет ключом: вы оба активно участвуете в разговоре. Вопросы летают туда-сюда как пинг-понг, ответы развернутые, с искренним интересом. Паузы не напрягают, а скорее комфортны. Чувствуется взаимная вовлеченность. Юмор совпадает? Отлично, ваш визави с вами на одной волне. Вы легко переходите от общих тем к чуть более личным: мечты, взгляды на что-то важное, но без исповеди на первом свидании. Нет ощущения допроса или неловкого молчания, — сказала Булгакова.

Она уточнила, что еще одним признаком хорошего свидания является зрительный контакт и ощущение быстро пролетевшего времени. После встречи, по словам Булгаковой, важно в ближайшее время написать сообщение партнеру. Психолог отметила, что свидание должно оставить чувство легкости и предвкушение следующей встречи.

Фраза в духе «Эх, жаль, что не успели обсудить что-то, но в следующий раз…» встречает активную поддержку от спутника. Соцсети и мессенджеры оживились, вы получаете лайки и комментарии, присылаете мемы по теме вашего разговора, поддерживаете контакт. Если все прошло хорошо, это на лице написано. Друзья говорят, что вы светитесь, — добавила Булгакова.

