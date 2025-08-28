День знаний — 2025
28 августа 2025 в 02:20

Россиянам объяснили выгоду от использования теплосчетчиков

Эксперт Бондарев: теплосчетчики могут экономить семье три тысячи рублей в год

Теплосчетчики позволяют снизить потребление тепловой энергии на 5%, заявил NEWS.ru начальник производства компании «Теплоком» Михаил Бондарев. Он объяснил, что семья из четырех человек сможет экономить в год 3 тыс. рублей.

К концу 2024 года в РФ было установлено свыше 13 млн современных устройств, включая теплосчетчики, что на 21% больше, чем годом ранее, отметил Бондарев. Минстрой РФ рассматривает их как инструмент сокращения издержек и повышения прозрачности расчетов, подчеркнул собеседник.

Принцип работы теплосчетчика основан на измерении расхода теплоносителя и разности температур между подающим и обратным трубопроводами. Эти данные поступают в вычислитель, который рассчитывает объем потребленной энергии в гигакалориях или киловатт-часах, — отметил Бондарев.

Устройство представляет собой комплекс, включающий температурные датчики, расходомер и вычислитель; на объектах с коммерческим учетом применяются также датчики давления, заявил Бондарев. Точность работы зависит от корректного монтажа: ошибка в установке приводит к искажению показаний, добавил он.

Практика подтверждает экономический эффект. В детском саду Ханты-Мансийского округа установка прибора снизила потребление тепловой энергии на 5% — с 585 до 556 Гкал, что эквивалентно 400 тыс. рублей в год. Для семьи из четырех человек отказ от устаревшей системы учета позволяет сэкономить около 3,1 тыс. рублей ежегодно. Средний срок окупаемости составляет два-три года, — подытожил Бондарев.

Ранее коммерческий директор компании «Теплоком» Степан Стаканчиков заявил, что сэкономить на счетах за жилищно-коммунальные услуги поможет мониторинг показаний общедомовых счетчиков и установка индивидуального устройства. По его словам, это позволит разобраться, сколько ресурсов потребляет дом, и не платить по усредненной норме потребления.

