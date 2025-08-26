День знаний — 2025
26 августа 2025 в 22:15

Ваши многолетники не отцветут до ноября: простой способ продлить цветение

Хотите осенью наслаждаться красивыми клумбами? Рассказываем простой способ продлить цветение многолетников, так ваши клумбы не отцветут до ноября.

В августе подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями (1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды) — они укрепляют корни и продлевают цветение. Для влаголюбивых видов (флоксы, астильбы) обеспечьте полив 2-3 раза в неделю по 10 л на куст — засуха ускоряет увядание. Высокорослые многолетники (дельфиниумы, рудбекии) подвяжите, чтобы ветер не ломал стебли с бутонами.

В сентябре замульчируйте почву компостом — это сохранит тепло и влагу. Для астр и хризантем применяйте одну хитрость: в начале сентября прищипните верхушки, чтобы пробудились боковые почки. Розы будут цвести дольше, если в августе прекратить срезать цветы для букетов — так растение не тратит силы на новые побеги.

Георгины и гладиолусы продлят цветение при еженедельном поливе теплой водой с добавлением древесной золы (1 стакан на ведро). Эти простые приемы помогут сохранить яркие краски в саду до первых заморозков!

Ранее стало известно, какой цветок можно посадить в августе, чтобы расцвел уже зимой.

