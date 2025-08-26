Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 05:32

Цветут даже после возвратных заморозков: чудо-многолетники для России

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете цветы, которые стойко перенесут любые температурные перепады в российском климате, обратите внимание на эти чудо-многолетники. Они идеальны для России и ее климата — цветут даже после возвратных заморозков.

Эхинацея пурпурная — этот выносливый цветок способен впадать в зимнюю спячку при резком похолодании и быстро восстанавливаться с наступлением тепла, выдерживая морозы до -30 °C и летнюю жару.

Не менее надежен очитник видный — его мясистые листья накапливают влагу, что помогает пережить засуху, а мощная корневая система устойчива к промерзанию грунта. Для экстремальных условий подойдет сибирский ирис — он адаптирован к резким континентальным перепадам.

Эти растения не требуют сложного ухода: достаточно посадить их в хорошо дренированную почву, изредка поливать в засуху и мульчировать корни перед зимой. Они идеальны для регионов, где заморозки могут ударить даже в мае, а летняя жара достигает +35 °C, их биоритмы подстраиваются под любые капризы погоды!

Ранее стало известно, какая душистая трава привлекает вредителей на огород.

цветы
растения
многолетники
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовим пирог из кабачков с сыром — сочное блюдо на каждый день
Психолог ответила, как повысить самооценку и развить уверенность в себе
Посол России раскрыл, когда нужно ждать эскалацию в Сербии
Росаваиция ограничила работу аэропорта Казани
Россиянам рассказали, как добиться перерасчета пенсии
Группировка «Восток» рассказала об уничтожении станций Starlink ВСУ
Военный рассказал, что сделали ВСУ после прорыва ВС России в ЛНР
Можно ли провозить пауэрбанки в ручной клади: вот точный ответ
Названы вредные для здоровой улыбки продукты
Врач объяснила реальный принцип действия лимфодренажного чая на организм
Над Ленобластью сбили группу украинских дронов
Волгоградская область отразила массированную атаку дронов
Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Вильфанд анонсировал теплые выходные в Москве
Нутрициолог рассказала, почему стоит отказаться от доставки готовой еды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 августа
Названы простейшие способы расширить словарный запас
Один запрет в Польше стал поводом для угроз от Украины
Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины против ряда стран
Три российских аэропорта изменили режим работы
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.