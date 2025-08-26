Цветут даже после возвратных заморозков: чудо-многолетники для России

Если ищете цветы, которые стойко перенесут любые температурные перепады в российском климате, обратите внимание на эти чудо-многолетники. Они идеальны для России и ее климата — цветут даже после возвратных заморозков.

Эхинацея пурпурная — этот выносливый цветок способен впадать в зимнюю спячку при резком похолодании и быстро восстанавливаться с наступлением тепла, выдерживая морозы до -30 °C и летнюю жару.

Не менее надежен очитник видный — его мясистые листья накапливают влагу, что помогает пережить засуху, а мощная корневая система устойчива к промерзанию грунта. Для экстремальных условий подойдет сибирский ирис — он адаптирован к резким континентальным перепадам.

Эти растения не требуют сложного ухода: достаточно посадить их в хорошо дренированную почву, изредка поливать в засуху и мульчировать корни перед зимой. Они идеальны для регионов, где заморозки могут ударить даже в мае, а летняя жара достигает +35 °C, их биоритмы подстраиваются под любые капризы погоды!

Ранее стало известно, какая душистая трава привлекает вредителей на огород.