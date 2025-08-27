27 августа — Михей Тиховей: к чему кричат утки и восходит красное солнце

27 августа — Михей Тиховей: к чему кричат утки и восходит красное солнце

27 августа в народном календаре отмечается Михей Тиховей — день, посвященный пророку Михею. В эту пору наши предки чтили каменщиков, строивших храмы и крепости, а также спешили посвататься к девушкам, ведь это был последний срок перед осенними свадьбами. По обычаю день требовал особой тишины: запрещались шумные ссоры, громкие песни и крики, чтобы не навлечь беду и сохранить благополучие в доме. А наблюдая за ветром, люди гадали об осени: тихий шелест листвы сулил сухую погоду в сентябре, а сильные порывы предрекали дожди и холод.

Погодные приметы на Михея Тиховея

Утренний туман, быстро рассеивающийся на солнце, — к устойчивому теплу до конца недели. Если же туман затягивается до полудня — осень придет с дождями.

Радуга после дождя — знак ясной погоды в ближайшие дни. Двойная радуга предвещает долгое бабье лето.

Иней на траве с утра — к ранним заморозкам в сентябре и холодной зиме.

Гроза в полдень — к затяжной дождливой осени. Громкий гром сулит теплый октябрь.

Красный восход — к усилению ветра и похолоданию. Золотистый закат — к ясному дню.

Северный ветер в этот день сулил урожай ржи, южный — мягкую осень.

Приметы по поведению птиц и зверей 27 августа

Белки активно запасают орехи — к суровой зиме. Особенно верная примета, если грызуны спускаются с деревьев близко к человеческому жилью.

Вороны стаями каркают на поле — к ненастью. Молчаливые вороны предсказывают солнце.

Дикие утки ночью громко кричат — к сильному ветру на следующий день. Тишина на водоемах — к штилю.

Приметы на 27 августа — что можно и нельзя делать на Михея Тиховея Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что нельзя делать 27 августа по народным поверьям

Оставлять незавершенные дела — по поверьям, это притянет финансовые проблемы в будущем.

Ругаться и повышать голос — ссора в этот день может надолго испортить отношения.

Прогонять бездомных кошек — вместе с животным из дома уйдет удача.

Собирать яблоки до обеда — считалось, что после Яблочного Спаса нельзя тревожить деревья без нужды.

Выбрасывать крошки со стола — это сулит нужду. Их отдавали птицам.

Что нужно сделать обязательно на Михея Тиховея

Заквасить капусту — считалось, что заготовки, сделанные в этот день, не заплесневеют и сохранят витамины.

Проверить заборы и ворота — крепкая ограда защитит дом от зимних бед и притянет благополучие.

Угостить соседей медом или яблоками — это привлекает мир в семью и достаток.

Собрать траву зверобоя — по народному календарю, именно к концу августа она набирает максимум целебной силы.

Почтить строителей: каменщикам дарили угощения — символ уважения к их труду.

