Дожди стеной и холод до +5 градусов? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Дожди стеной и холод до +5 градусов? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

Синоптики прогнозируют, что начало осени 2025 года будет сопровождаться неустойчивой погодой с резкими перепадами температуры. Что еще известно о прогнозе погоды на сентябрь в Москве, ждать ли дожди стеной и холод до +5 градусов?

Какая погода будет в Москве в сентябре

По предварительным данным метеосервисов, в первые дни сентября дневная температура в Москве и Подмосковье будет колебаться в районе от +18 до +20 градусов, что можно назвать комфортной позднелетней погодой.

Однако к середине месяца температура в российской столице начнет снижаться, и к концу сентября дневные максимумы будут редко превышать +12–15 градусов. Ночные температуры, особенно в конце месяца, опустятся до +5–7 градусов.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, сентябрь 2025 года будет влажным: частые дожди и туманы станут привычным явлением, особенно во второй половине месяца. Влажность воздуха повысится, что усилит ощущение прохлады и сырости.

Ветер в сентябре будет преимущественно умеренным, но периодически возможны усиления до штормовых значений, особенно в прибрежных районах и на севере. Атмосферное давление будет колебаться.

Таким образом, в Москве в сентябре холод до +5 градусов не ожидается, но прогнозируются дожди стеной.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Москве в августе

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение августа в Москве превышение климатической нормы прогнозируется только на один градус.

«Август в столице выдастся спокойным — теплее положенного всего на один градус с количеством осадков, близким к норме. Обычное рядовое лето средней полосы России!» — пояснил метеоролог.

По предварительным данным метеосервисов, август в российской столице начнется с аномально теплой погоды, но постепенно перейдет к осенней прохладе. В первой декаде, с 1 по 10 августа, дневные температуры составят +25–26 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15–16 градусов. Осадки ожидаются редкие.

С 11 по 20 августа придет умеренное похолодание: днем будет от +22 до +24 градусов, ночью — от +12 до +14 градусов. Участятся дожди — до 4,2 мм 11 августа, влажность повысится до 77%.

Завершающая декада, с 21 по 31 августа, принесет ощутимую осеннюю погоду. Днем — не выше +20–22 градусов, ночью — +10–12 градусов. Ожидаются моросящие дожди до 2,6 мм 30 августа, ветер усилится до 3 м/с.

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