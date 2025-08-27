День знаний — 2025
Груши карамельные с бальзамиком и розмарином

Этот рецепт переосмысливает традиционное варенье, превращая его в гастрономический акцент. Отберите немного недозрелые груши с плотной мякотью (1 кг). Нарежьте их некрупными дольками, не снимая кожуру, именно в ней заключена терпкость. В чугунном казанке растопите 300 г тростникового сахара до состояния карамели, аккуратно влейте 100 мл бальзамического крема и снимите с огня. Добавьте веточку свежего розмарина и зерна одного стручка кардамона. Выложите груши в карамель, осторожно перемешайте и верните на минимальный огонь. Томите 40 минут, пока дольки не пропитаются и не станут полупрозрачными. Разложите по небольшим стерильным банкам, закройте винтовыми крышками и переверните до остывания. Стерилизация не требуется. Храните в темном месте. Эта заготовка раскрывает свой вкус через месяц — терпкость уступает место сложному букету специй и карамели.

Ранее мы писали о Легкой икре из кабачков без масел и консервантов

рецепты
домашние заготовки
груши
варенье
Оксана Головина
О. Головина
