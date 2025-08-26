Хреновина «Драгунская» с кислым яблоком — пикантно!

Этот рецепт придает классической закуске интересную фруктовую нотку. Пропустите через мясорубку 1 кг спелых помидоров, 5 очищенных корней хрена (примерно 200 г) и 3 кислых яблока (антоновка идеальна). К тщательно перемешанной массе добавьте 3 столовые ложки соли, 1 столовую ложку сахара и 100 мл уксуса (9%). Еще раз хорошо перемешайте. Чистые банки заполните полученной острой массой, закройте капроновыми крышками и храните в холодном месте. Закуска готова к употреблению сразу, но раскроет весь букет через пару дней.

