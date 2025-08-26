Готовлю чатни из яблок! Идеальный соус к мясу и сырам

Готовлю чатни из яблок! Идеальный соус к мясу и сырам

Яблочное чатни на зиму — это традиционный индийский соус, адаптированный для русской кухни. Этот пикантный яблочный соус идеально дополняет мясные блюда и сырные тарелки. Его сложный вкус сочетает в себе фруктовую сладость, пряную остроту и легкую кислинку, создавая идеальный аккомпанемент для основных блюд.

Ароматное чатни прекрасно хранится всю зиму и становится вкуснее со временем, когда вкусы полностью раскрываются и гармонизируются. Этот универсальный соус оценят гурманы и любители необычных сочетаний.

Для приготовления необходимо 2 кг кисло-сладких яблок, 500 г репчатого лука, 300 г изюма, 200 г свежего имбиря, 500 мл яблочного уксуса, 400 г коричневого сахара, 2 ч. л. семян горчицы, 1 ч. л. молотого кориандра, 1/2 ч. л. кайенского перца и 2 палочки корицы.

Яблоки очищают от кожуры и сердцевины, нарезают кубиками. Лук и имбирь мелко шинкуют. Все компоненты помещают в кастрюлю, добавляют уксус и сахар, доводят до кипения. Уваривают на медленном огне 1,5–2 часа до загустения, периодически помешивая. За 10 минут до готовности добавляют специи. Горячий соус расфасовывают по стерильным банкам и герметично укупоривают.

Яблочное чатни — это неповторимый соус, который станет изюминкой ваших зимних застолий. Приятного аппетита!