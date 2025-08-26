Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 12:02

Любые макарошки станут шедевром — этот соус стал спасением на моей кухне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соус песто из рукколы — дерзкий вызов традиционным рецептам. В отличие от привычного базиликового варианта, эта версия обладает яркой горчинкой и пикантным характером, которые перевернут ваше представление о зеленых соусах. Приготовление занимает всего 5 минут, но результат заставит навсегда забыть о магазинных аналогах.

Смешайте в блендере 100 г свежей рукколы, 50 г обжаренных кешью, 40 г оливкового масла холодного отжима, 40 г тертого пармезана, 1 зубчик чеснока, щепотку морской соли и сок половинки лимона. Секрет идеальной текстуры — добавлять масло постепенно, добиваясь бархатистой консистенции. Кешью в этом рецепте не просто замена кедровым орехам — они придают соусу благородную сладость, смягчающую остроту рукколы.

Храните соус под слоем оливкового масла до 5 дней и используйте не только для пасты, но и как маринад для курицы или заправку для теплых салатов.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
соусы
Италия
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Росавиации отреагировали на инцидент с бортом Air China
«Проповедует ненависть»: депутат об уроках истории «Азова» на Украине
Мужчина скончался в больнице после атаки украинских БПЛА
Лишенный звания генерала Попов раскрыл, при каком условии пойдет на СВО
Эпидемиолог Онищенко рассказал, откуда взялся новый штамм «Стратус»
Стало известно, как отражается на ребенке искусственное вскармливание
Яхта стоимостью 80 млн рублей застряла под мостом
Онищенко призвал не паниковать из-за вирусов гонконгского и свиного гриппа
«Плюет в спину»: продюсер о похвалившей музыканта из рядов ВСУ Пугачевой
Стало известно, какие психические заболевания обостряются осенью
Стало известно, как государство защитит бывших владельцев номеров телефона
Адвокат объяснила поданное «за спиной» Товстик заявление на развод
Российским дипломатам могут запретить передвижение в Шенгене
Более 190 беспилотников ВСУ сбили в российских регионах за сутки
Полиция задержала мигранта после попытки похищения ребенка под Петербургом
В Минобороны раскрыли потери ВСУ за сутки
Королевская семья Британии: новости, за что поборются принцы Уильям и Гарри
Стоматолог открыл стрельбу по военным в российском регионе
Военэксперт ответил, что ждет бойцов ВСУ в котле под Северском
Сын альпинистки Наговицыной вышел с позитивным прогнозом
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.