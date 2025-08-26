Любые макарошки станут шедевром — этот соус стал спасением на моей кухне

Соус песто из рукколы — дерзкий вызов традиционным рецептам. В отличие от привычного базиликового варианта, эта версия обладает яркой горчинкой и пикантным характером, которые перевернут ваше представление о зеленых соусах. Приготовление занимает всего 5 минут, но результат заставит навсегда забыть о магазинных аналогах.

Смешайте в блендере 100 г свежей рукколы, 50 г обжаренных кешью, 40 г оливкового масла холодного отжима, 40 г тертого пармезана, 1 зубчик чеснока, щепотку морской соли и сок половинки лимона. Секрет идеальной текстуры — добавлять масло постепенно, добиваясь бархатистой консистенции. Кешью в этом рецепте не просто замена кедровым орехам — они придают соусу благородную сладость, смягчающую остроту рукколы.

Храните соус под слоем оливкового масла до 5 дней и используйте не только для пасты, но и как маринад для курицы или заправку для теплых салатов.

