IT-эксперт оценил запрет банкам выдавать свыше 10 карт в одни руки

Законопослушные граждане не пострадают после того, как российским банкам запретят выдавать свыше 10 карт в одни руки, заявил «Ридусу» IT-эксперт Денис Кусков. Он назвал ситуацию, когда у одного человека имеется свыше десятка карт, довольно редким явлением.

Это неудобно, это дорого, потому что только одна карта используется как основная, а за остальные при этом надо платить. Можно представить многодетного отца или мать, которые оформляют карты своим детям. Но это все равно не 10 человек. Такие семьи в России можно пересчитать по пальцам, — высказался Кусков.

Он уточнил, что ограничение числа карт не сможет полностью ликвидировать действия мошенников. При этом, по его мнению, эта мера однозначно затруднит злоумышленникам процесс перевода средств с карты на карту.

Ранее руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что законопроект о втором пакете мер против киберпреступности предусматривает ограничение числа банковских карт на одного человека, заявил. По его словам, установление лимита позволит банкам оперативнее отслеживать подозрительные схемы.