15 сентября 2025 в 18:20

В Госдуме предложили способ защитить покупателей жилья

Депутат Разворотнева: для защиты покупателей жилья нужен период охлаждения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для защиты покупателей недвижимости от мошенников нужно ввести «период охлаждения», во время которого продавец не сможет воспользоваться полученными деньгами, заявила «Вечерней Москве» депутат Госдумы Светлана Разворотнева. По ее словам, в течение недели, пока средства заморожены, бывший владелец сможет вернуть деньги покупателю.

[Необходимо] введение периода охлаждения при продаже квартиры. То есть теми деньгами, которые человек получает от продажи квартиры, он не может пользоваться в течение недели. Именно в течение такого времени происходит передача квартиры новому владельцу. В течение этой недели, пока средства заморожены, бывший владелец может прийти в себя, расторгнуть договор и вернуть деньги покупателю, — рассказала Разворотнева.

Ранее Хамовнический суд Москвы удовлетворил требования певицы Ларисы Долиной об оспаривании сделок по отчуждению квартиры, сделав ее единственной законной владелицей недвижимости. При этом Полине Лурье, которая оспаривала право на владение квартирой в Хамовниках, суд отказал. Женщина также называла себя законной собственницей жилья.

