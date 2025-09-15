Двое петербуржцев пойдут под суд за аферу с ипотекой на 21 млн рублей

В Санкт-Петербурге 57-летняя жительница Ленинградской области и ее 39-летний подельник предстанут перед судом за хищение 21 млн рублей у одного из банков, пишет «Петербург2» со ссылкой на городскую прокуратуру. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору и в особо крупном размере при получении кредита.

По данным следствия, летом 2021 года фигуранты уголовного дела разработали мошенническую схему с ипотекой. Их целью было получение кредита без дальнейшего возврата средств. Для этого они сфабриковали доказательства своей финансовой надежности.

После получения кредитных средств в размере 21 млн рублей фигуранты незамедлительно израсходовали их по своему усмотрению, нарушив положения кредитного договора. В результате банк не получил ни одного обязательного платежа по ипотеке.

