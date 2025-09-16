Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 06:20

В Госдуме раскрыли права матерей-одиночек в трудовой сфере

Депутат Чаплин: мать-одиночку нельзя уволить по инициативе работодателя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Матерей-одиночек запрещено увольнять по инициативе работодателя, кроме случаев ликвидации организации или серьезных нарушений трудовых обязанностей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, они также могут отказываться от работы ночью или в выходные и командировок без своего согласия.

Запрещено увольнять матерей-одиночек по инициативе работодателя за исключением некоторых обстоятельств. Увольнение допускается исключительно в случае ликвидации организации, грубого нарушения трудовых обязанностей, проступков, связанных с материальными ценностями, подлога документов. Кроме того, одинокие матери могут отказаться от работы в ночное время, выходные дни и командировок без своего письменного согласия, — отметил Чаплин.

Он пояснил, что региональные власти могут устанавливать дополнительные меры поддержки, такие как компенсации за детский сад, бесплатное питание в школах и субсидии на коммунальные услуги. По его словам, для оформления льгот и выплат необходимо обратиться в органы социальной защиты или подать заявление через портал «Госуслуги», предоставив документы, подтверждающие статус одинокого родителя.

Женщину признают матерью-одиночкой, если отец ребенка умер, пропал без вести, недееспособен, лишен родительских прав, находится на длительном лечении в стационаре или отбывает наказание в местах лишения свободы, — добавил Чаплин.

Ранее управляющий партнер компании ГК «РосКо» Алена Яковлева заявила, что в заявлении на увольнение необходимо напомнить работодателю о выходном пособии. По ее словам, во избежание возможных проблем гарантии выходного пособия следует закреплять на бумаге.

