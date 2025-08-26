День знаний — 2025
26 августа 2025 в 14:15

В Кузбассе из-за кризиса остановили работу 17 угольных предприятий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кемеровской области 17 предприятий угольной промышленности были вынуждены остановить работу на фоне кризиса, заявил губернатор региона Илья Середюк. Причиной послужило снижение мировых цен на полезные ископаемые, приводит слова главы Кузбасса «Интерфакс».

Угольная отрасль сегодня испытывает [сложности] из-за западных санкций, из-за снижения мировых цен. <…> Что же касается закрытых предприятий, на сегодняшний день это 17 угольных предприятий, и не все из этих 17 предприятий закрыты навсегда, — рассказал Середюк.

Половину из закрывшихся предприятий законсервировали, а сотрудников перевели на другие объекты. Глава региона отметил, что в области в рамках одного холдинга работают сразу несколько компаний.

Ранее более 500 работников покинули шахту «Спиридоновская» в Кемеровской области из-за систематических задержек заработной платы. Сумма задолженности перед горняками достигла 193,4 млн рублей. В июне 2025 года министр угольной промышленности Андрей Брижак после переговоров с трудовым коллективом заявил о подготовке к консервации предприятия в связи с кризисом в отрасли. На тот момент задержки по зарплате превышали месячный срок.

