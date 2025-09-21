Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Сахалинской области

Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Сахалинской области

На территории Сахалинской области произошел инцидент с поездом, в результате которого восемь груженных углем вагонов сошли с железнодорожных путей, сообщило Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК в Telegram-канале. Уточняется, что происшествие случилось на необщей линии ТЭЦ-1 в Южно-Сахалинске.

Следователями Сахалинского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), — сказано в публикации.

Согласно источнику, опрокидывания вагонов не было. В результате инцидента отсутствуют пострадавшие, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и еще 12 получили травмы различной степени тяжести при сходе двух вагонов и укладочного крана во время железнодорожных работ в Амурской области. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Спасатели в тот день отмечали, что двое пострадавших находятся в реанимации.