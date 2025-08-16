Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Более 500 сотрудников уволились с шахты в российском регионе

С шахты «Спиридоновская» в Кузбассе уволились более 500 человек

Более 500 работников покинули шахту «Спиридоновская» в Кемеровской области из-за систематических задержек заработной платы, сообщил ТАСС председатель регионального правительства Андрей Панов. Сумма задолженности перед горняками достигла 193,4 млн рублей.

На текущий момент уведомления о предстоящем сокращении получили 829 работников. Уже уволились 538 человек, из них: по сокращению — 490, по собственному желанию — 48, — сказал Панов.

В июне 2025 года министр угольной промышленности Андрей Брижак после переговоров с трудовым коллективом заявил о подготовке к консервации предприятия в связи с кризисом в отрасли. На тот момент задержки по зарплате превышали месячный срок. Панов тогда рекомендовал шахтерам не дожидаться усугубления ситуации и переходить на другие предприятия со стабильными выплатами, пообещав содействие в трудоустройстве.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк подвергся критике из-за фотографии с измазанным углем лицом. Кадры были сделаны во время посещения главой региона шахты «Южная» 27 мая, изначально они появились в канале чиновника.

