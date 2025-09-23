«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 09:58

В Кузбассе назвали причину кризиса в угольной промышленности

Губернатор Середюк: санкции стали причиной кризиса угольной промышленности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение цен на мировых рынках и санкции стали причинами кризиса угольной промышленности, заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. По его словам, которые передает «Сiбдепо», в следующем году планируется запуск работы по улучшению логистики угля, что будет достигнуто благодаря специальному соглашению с РЖД.

Санкции, снижение цен на мировых рынках и тот кризис, который мы с сегодняшнего наблюдаем, а также сложности логистики, которые не позволяют вывозить столько угля, сколько мы добываем, на Восток, — заявил Середюк.

По его словам, в 2026 году можно добиться роста экспорта угля из Кузбасса и улучшения логистических процессов. Подписанные договоры позволят нарастить поставки угля на восточном направлении до 55–58 млн тонн.

Ранее энергетик Игорь Юшков сообщил, что угольная отрасль в России оказалась в упадке из-за перевода поставок в Азию. По его словам, с точки зрения логистики Кузбассу выгоднее продавать уголь в Европу. Эксперт также объяснил, что в 2022–2023 годах проблемы в отрасли сглаживали высокие цены на фоне энергокризиса, но в 2024-м уголь стал возвращаться к средним значениям.

Россия
Кузбасс
губернаторы
уголь
