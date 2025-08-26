Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 13:48

Депутат рассказала, как легко мигранты получают гражданство

Депутат Ефремова: мигранты получают гражданство быстрее уроженцев СССР

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сейчас мигранты получают российское гражданство быстрее, чем славяне, родившиеся в СССР и какое-то время проживавшие в странах Средней Азии, сообщила председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Калужской области Надежда Ефремова. На пресс-конференции ТАСС, посвященной проблемам нелегальной миграции и борьбе с этнической организованной преступностью, Ефремова подчеркнула, что этот факт уже надо признать. Ее слова приводит корреспондент NEWS.ru.

Мигранты, которые абсолютно не знают язык, не хотят социализироваться, не хотят интегрироваться в наше общество, направо и налево, причем очень быстро, получали гражданство, — отметила она.

По словам Ефремовой, в Калужской области систематически проходят проверки, и было выявлено огромное количество правонарушений и преступлений, совершенных мигрантами. В частности, было обнаружено несколько сотен фиктивных сертификатов, которые выдали на знание русского языка, и несколько сотен фиктивных браков с иностранцами.

В связи с этим партия «Справедливая Россия — За правду» создала петицию о ревизии всех выданных гражданств за последние 20 лет. Особенно речь идет о гражданстве, которое получили выходцы из Средней Азии, указала Ефремова.

И знаете, мы ее создали просто вынужденно, потому что жители региона, особенно жители северной части региона, обращались к нам. И уже на сегодняшний день более 15 тысяч жителей Калужской области поставили подпись под нашей петицией, — подчеркнула она.

Ранее в Москве произошла драка с перестрелкой во дворе школы. Прибывшие на место полиция и Росгвардия столкнулись с агрессией мигрантов, некоторые из которых попытались скрыться. Родители обратились к администрации с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей.

