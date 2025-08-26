«Перебьетесь, домой»: Миронов призвал «гнать» мигрантов

Мигрантов, представляющих угрозу национальной безопасности РФ и не желающих жить по ее законам, нужно выдворять из страны, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он отметил, что это должно ждать всех иностранцев, которые «плюют» на российский народ.

Гнать их надо отсюда, просто гнать. Чем скорее, тем лучше. Потому что это угроза национальной безопасности нашей страны. Они не говорят по-русски, не хотят. Они живут по своим законам. Им плевать на конституцию, им плевать на русские законы, плевать на русских, плевать на весь наш многонациональный народ. Вот я привел пример. Глава диаспоры Узбекистана [говорит]: «Мы третья нация в стране. А эти неверные, мы их скоро всех уберем». Перебьетесь, домой! Немедленно, — сказал Миронов.

Ранее в Москве произошла драка с перестрелкой во дворе школы. Прибывшие на место полиция и Росгвардия столкнулись с агрессией мигрантов, некоторые из которых попытались скрыться. Родители обратились к администрации с просьбой принять меры по обеспечению безопасности детей.