26 августа 2025 в 14:01

В России могут оставить только целевые места для студентов-медиков

Минздрав предложил перевести все бюджетные места для медиков в статус целевых

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Минздраве РФ предложили отказаться от бюджетных мест в медицинских образовательных учреждениях и перевести их в статус целевых, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Соответствующие изменения в законодательстве уже одобрили в правительстве.

Предполагается, что все бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования станут целевыми, — сообщили в ведомстве.

В случае принятия закона изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Согласно разработанному законопроекту, нарушивших договор студентов-медиков также обяжут платить компенсацию затрат на образование, а также штраф в размере двух этих сумм.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что введение штрафов для выпускников медицинских вузов и колледжей в случае отказа от обязательной отработки негативно отразится на их отношении к профессии. По его словам, соответствующая инициатива Минздрава оправдана только для обучающихся по целевому направлению.

