Инвестор объяснил, почему богатые россияне хранят деньги на счетах в Дубае

Состоятельные россияне хранят сбережения в Дубае благодаря налоговому законодательству ОАЭ, заявил NEWS.ru инвестор Рустем Есентай. Он объяснил, что в данной стране нет налога на прирост капитала, подоходного налога с физических лиц и налога на сдачу жилья в аренду.

В Дубае сделки проходят быстрее и проще. Дополнительный плюс — налоговая политика. В Дубае нет налога на прирост капитала, подоходного налога с физических лиц и налога на сдачу жилья в аренду. Это делает владение недвижимостью и управление ею максимально выгодными с точки зрения чистой доходности, — отметил Есентай.

Эксперт подчеркнул, что кроме SWIFT, в ОАЭ существуют альтернативные механизмы оплаты, что особенно важно для инвесторов из РФ. Это упрощает процесс ввода капитала и позволяет минимизировать задержки при расчетах, объяснил Есентай.

Государственный долг ОАЭ составляет 30–35% от ВВП — один из самых низких уровней в мире. Профицит бюджета позволяет при необходимости полностью покрыть этот долг, что усиливает финансовую устойчивость страны. Банковский сектор стабилен: уровень проблемных кредитов снизился до 6,3%, а кредитная нагрузка остается на безопасном уровне, — подытожил Есентай.

