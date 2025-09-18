Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 07:05

Инвестор объяснил, почему богатые россияне хранят деньги на счетах в Дубае

Бизнесмен Есентай: россияне инвестируют в Дубай из-за налоговой политики ОАЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Состоятельные россияне хранят сбережения в Дубае благодаря налоговому законодательству ОАЭ, заявил NEWS.ru инвестор Рустем Есентай. Он объяснил, что в данной стране нет налога на прирост капитала, подоходного налога с физических лиц и налога на сдачу жилья в аренду.

В Дубае сделки проходят быстрее и проще. Дополнительный плюс — налоговая политика. В Дубае нет налога на прирост капитала, подоходного налога с физических лиц и налога на сдачу жилья в аренду. Это делает владение недвижимостью и управление ею максимально выгодными с точки зрения чистой доходности, — отметил Есентай.

Эксперт подчеркнул, что кроме SWIFT, в ОАЭ существуют альтернативные механизмы оплаты, что особенно важно для инвесторов из РФ. Это упрощает процесс ввода капитала и позволяет минимизировать задержки при расчетах, объяснил Есентай.

Государственный долг ОАЭ составляет 30–35% от ВВП — один из самых низких уровней в мире. Профицит бюджета позволяет при необходимости полностью покрыть этот долг, что усиливает финансовую устойчивость страны. Банковский сектор стабилен: уровень проблемных кредитов снизился до 6,3%, а кредитная нагрузка остается на безопасном уровне, — подытожил Есентай.

Ранее эксперт по недвижимости Наталья Перескокова рассказала, что цены на вторичное жилье на 80% ниже стоимости квартир в новостройках из-за отсутствия льготной ипотеки. Она отметила, что новостройки субсидируются застройщиками и банками.

Дубай
ОАЭ
Россия
деньги
инвестиции
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры раскрыли судьбу почти трех тысяч иностранцев-наемников в рядах ВСУ
Чаплин назвал полезные свойства осенних ягод
Названы причины, почему россияне больше не хотят ездить на китайских авто
История о смерти экс-мэра Вологды в СИЗО получила неожиданный поворот
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.