18 сентября 2025 в 06:58

«Много странных вещей»: ФБР расследует радикальные взгляды убийцы Кирка

Вэнс: ФБР изучит связь между Discord и радикальными взглядами Робинсона

Чарли Кирк Чарли Кирк Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральное бюро расследований (ФБР) тщательно расследует возможную связь между платформой Discord и появлением радикальных взглядов у Тайлера Джеймса Робинсона, обвиняемого в убийстве правого активиста Чарли Кирка, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, в этой ситуации «много странных вещей», передает телеканал Fox News.

ФБР тщательно все расследует. В этой ситуации много странных вещей. Например, глава Discord заявил об отсутствии на этой платформе чатов с участием [Робинсона], но, как мы впоследствии выяснили, такие чаты были. Необходимо все изучить, перевернуть каждый камень, — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Юты выдвинули официальные обвинения в умышленном убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Обвиняемому Тайлеру Джеймсу Робинсону грозит смертная казнь. Его будут содержать в тюрьме без права на освобождение под залог.

До этого стало известно, что Робинсона могут обвинить в убийстве первой степени. Как подчеркнула глава Минюста США, генеральный прокурор Пэм Бонди, по законам штата Юта молодому человеку может грозить расстрел. Говоря об уликах, Бонди рассказала, что на изъятом с места преступления оружии нашли ДНК подозреваемого.

США
ФБР
убийцы
Чарли Кирк
