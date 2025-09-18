Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 07:09

Путин изменил требования к военной форме с 2026 года

Путин поручил шить военную форму из российских тканей внутри страны

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 2026 года форма для российских военнослужащих должна производиться российскими организациями на территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, к 2027 году для ее изготовления планируется использовать исключительно ткани отечественного производства, передает РИА Новости.

Глава государства поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку <...> вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, — сказано в документе.

Отмечается, что данная мера необходима для исключения закупок вещевого имущества у иностранных производителей. Для этого поручено перестроить систему госконтрактов на поставки обмундирования.

Ранее Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, высшие офицеры Вооруженных сил и Росгвардии теперь будут носить костюмы (как с коротким, так и с длинным рукавом) с брюками, украшенными кантами и лампасами установленных цветов.

До этого стало известно, что сроки носки обмундирования в зоне проведения специальной военной операции были отменены в соответствии с приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова. Бойцам начали сразу же выдавать одежду, если старая пришла в негодность после выполнения задания.

