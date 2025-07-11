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11 июля 2025 в 18:37

Путин изменил форму российских военных

Путин подписал указ о правилах ношения военной формы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, высшие офицеры Вооруженных сил и Росгвардии теперь будут носить костюмы (как с коротким, так и с длинным рукавом) с брюками, украшенными кантами и лампасами установленных цветов.

Для всех военнослужащих ВС РФ вводится новый элемент обмундирования — боевая камуфлированная рубашка, которая войдет в комплект полевой формы. Особые изменения коснулись высшего командного состава ВМФ: для адмиралов и генералов береговых войск теперь предусмотрена парадно-выходная тужурка черного цвета с золотым шитьем (5% золочения) на воротнике и погонах.

В апреле Путин также подписал указ о внесении изменений в правила ношения военной формы для войск и спецслужб. Тогда для военных ввели новые элементы шитья и нашивки.

До этого стало известно, что сроки носки обмундирования в зоне проведения специальной военной операции были отменены в соответствии с приказом министра обороны РФ Андрея Белоусова. Бойцам начали сразу же выдавать одежду, если старая вышла из строя после выполнения задания.

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