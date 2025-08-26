День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 14:11

Стала известна причина смерти актера Алексея Аптовцева

Актер Алексей Аптовцев скончался от онкологического заболевания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актер Алексей Аптовцев, известный по ролям в сериалах «Кремлевские курсанты», «Солдаты» и других, скончался от онкологического заболевания в возрасте 49 лет, передает aif.ru. Артист ушел из жизни вечером 24 августа, не дожив до своего 50-летия всего неделю.

Аптовцев появился на свет 2 сентября 1975 года в подмосковном городе Железнодорожном. В 1998 году он завершил обучение в Театральном училище имени Щукина. С 2003 года он был частью труппы театра драмы и комедии «ФЭСТ».

Актер сыграл около 30 ролей в кино и сериалах. Кроме того, он занимался озвучиванием видеоигр, таких как «Ведьмак», Star Craft, Call of Duty, War Craft и других. В общей сложности он озвучил более 100 игр.

Ранее сообщалось, что на 84-м году жизни скончался заслуженный артист Кубани и лауреат премии Марийского комсомола Евгений Туренко. Он известен своими ролями в сериалах «Ищейка» и «Отпуск» и служил в Краснодарском краевом Музыкальном театре ТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова.

До этого ушел из жизни немецкий актер Торстен Михаэлис, известный в театре, кино, озвучивании и дубляже. Подробности смерти не разглашаются. Он учился в Берлинской академии драматического искусства и озвучивал Шона Бина, Мартина Лоуренса, Уэсли Снайпса и Бенисио Дель Торо. Среди его работ «Место преступления», «Особый отдел К-3» и «Чтец».

смерти
актеры
онкология
кино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ленобласти изменится стоимость земельных участков
Отоларинголог дал советы, как безопасно слушать музыку в наушниках
Европейская страна отвергла идею конфискации российских активов
Юрист рассказал, как ввезенный сувенир может привести к тюрьме
В Госдуме придумали, как поддержать школьников из малообеспеченных семей
Раскрыто, что можно посадить в саду сентябре
В Баку обозначили желаемую дату решения о роспуске Минской группы ОБСЕ
Больница в Салехарде сошла со свай вместе с врачами
Пик Победы в Киргизии унес жизни пяти альпинистов в августе
Хоккеист-подросток погиб в ДТП в Самарской области
Китай покажет способное ударить по США новейшее оружие
Назван единственный витамин для беременных с доказанным эффектом
Политолог раскрыл главный камень преткновения поляков и украинцев
Альпинист рассказал, что ждет человека на большой высоте
Аналитик оценил последствия возможного разрыва сделки РФ и Боливии по литию
Гребец Петров поблагодарил россиян за новую мотивацию после триумфа на ЧМ
Россиянка потеряла свыше полмиллиона рублей после «заработка» на лайках
В российском регионе мужчина из-за ревности пырнул ножом свою подругу
Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту главы СКР
Двое альпинистов погибли на пике Победы, где пропала Наговицына
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду
Общество

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.