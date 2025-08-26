Стала известна причина смерти актера Алексея Аптовцева

Актер Алексей Аптовцев, известный по ролям в сериалах «Кремлевские курсанты», «Солдаты» и других, скончался от онкологического заболевания в возрасте 49 лет, передает aif.ru. Артист ушел из жизни вечером 24 августа, не дожив до своего 50-летия всего неделю.

Аптовцев появился на свет 2 сентября 1975 года в подмосковном городе Железнодорожном. В 1998 году он завершил обучение в Театральном училище имени Щукина. С 2003 года он был частью труппы театра драмы и комедии «ФЭСТ».

Актер сыграл около 30 ролей в кино и сериалах. Кроме того, он занимался озвучиванием видеоигр, таких как «Ведьмак», Star Craft, Call of Duty, War Craft и других. В общей сложности он озвучил более 100 игр.

Ранее сообщалось, что на 84-м году жизни скончался заслуженный артист Кубани и лауреат премии Марийского комсомола Евгений Туренко. Он известен своими ролями в сериалах «Ищейка» и «Отпуск» и служил в Краснодарском краевом Музыкальном театре ТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова.

До этого ушел из жизни немецкий актер Торстен Михаэлис, известный в театре, кино, озвучивании и дубляже. Подробности смерти не разглашаются. Он учился в Берлинской академии драматического искусства и озвучивал Шона Бина, Мартина Лоуренса, Уэсли Снайпса и Бенисио Дель Торо. Среди его работ «Место преступления», «Особый отдел К-3» и «Чтец».