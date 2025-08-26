Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Стилист оценила новую стрижку Чиповской

Стилист Пылаева: актриса Чиповская подстриглась не для эпатажа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новая — «под мальчика» стрижка актрисы Анны Чиповской выглядит эффектнее и придает актрисе уверенность, заявила порталу «Страсти»стилист Люси Пылаева. По ее словам, взгляд сразу уходит на глаза, линию скул и изящную шею артистки.

Как модный эксперт скажу: новый образ получился дерзким, интеллигентным и очень в духе времени. Видно, что решение осознанное: не ради эпатажа, а ради чистой формы и характера, — заявила Пылаева.

Ранее стилист Алексей Сухарев заявил, что школьная форма должна соответствовать моде, а также быть приятной к телу и удобной. По его словам, немаловажно, чтобы материалы детской одежды были дышащими и простыми в уходе.

Также он заявил, что школьная форма прививает вкус ученикам с раннего детства. По его словам, соблюдение определенного стиля позволяет ребенку стать осознаннее и понять, что в одежде существует определенная уместность.

Стилист оценила новую стрижку Чиповской
