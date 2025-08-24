Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Этот сок идеален: в нем нет ни сахара, ни крахмала, ни странных добавок «Е». Только спелые помидоры, щепотка соли и капелька душистого перца. Секрет в том, чтобы использовать мясистые сорта томатов (например, «бычье сердце» или «рио гранде») и не спешить при обработке.

Пропустите 2 кг помидоров через соковыжималку (можно также измельчить с помощью мясорубки или блендера). Протрите через сито, чтобы убрать семечки и кожицу. Перелейте массу в кастрюлю, всыпьте 1 ч. л. соли, 2 щепотки молотого черного перца. Поставьте на плиту на слабый огонь, дождитесь, пока закипит (обязательно снимайте пенку!). Варите 5 минут, но не дольше — иначе потеряется свежий вкус.

Сразу разлейте по стерильным банкам, закатайте и укутайте до остывания. Если любите пикантный вкус, добавьте в банку зубчик чеснока и веточку базилика.

Совет: для бархатной текстуры добавьте в готовый сок 1 ст. л. оливкового масла и взбейте блендером — это сделает вкус мягче.

